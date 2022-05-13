حاكم رأس الخيمة: مآثر خليفة ستبقى خالدة في وجدان أبناء الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الإمارات تودع قائدها وسندها وملهمها الذي كرس حياته لخدمة الدين والوطن والشعب.

وقال سموه - في كلمه له - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نودع قائدنا وراعي مسيرتنا الوطنية فقيد الوطن الغالي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي انتقل إلى جوار ربه بعد أن أمضى حياته في خدمة دينه ووطنه وشعبه فكان سنداً وذخراً في دعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية .. مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء حمل خلالها فقيد الوطن الأمانة بصدق وإخلاص وكان بحق خير خلف لخير سلف.

وأضاف سموه : إننا لنسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لدولة الإمارات وشعبها من أعمال جليلة وإنجازات خالدة ستظل شاهدة على مسيرته الوطنية والإنسانية، وعلى مرحلة مهمة من تاريخ دولة الإمارات التي قادها بحكمته، وحقق خلالها نهضة شاملة .. إن أهم ما يميز فقيدنا الكبير هو أنه مصدر إلهام لمن حوله، فقد حاز بحسن خلقه قلوب شعبه فكان القائد الفذ، والأخ السند لكل أبناء الإمارات .. رحل عنا خليفة الخير والعطاء جسداً، وسيبقى فينا سيرة خالدة بالمآثر الإنسانية، ومسيرة زاخرة بالعمل الوطني وقصة ملهمة بالعطاء والإنجازات نستمد منها الوفاء والإخلاص للوطن والشعب .. تغمد الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم آل نهيان الكرام وشعب الإمارات الوفي الصبر والسلوان .. " إنا لله وإنا إليه راجعون".

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