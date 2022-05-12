محمد بن زايد: سررت بتكريم حمد الرميثي بـ«وسام زايد العسكري»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن سروره بتكريم الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، بـ«وسام زايد العسكري».

وقال سموه في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «سررت اليوم بتكريم حمد محمد الرميثي بـ«وسام زايد العسكري».. قامة كبيرة في الأخلاق والعمل العسكري ونموذج أصيل في القيادة والتخطيط.. شكراً لعطائك وعملك المتواصل خلال 50 عاماً.»

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