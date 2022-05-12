المصدر: الإمارات اليوم

منافذ

جدد مستخدمون لشارع النعيمية الرابط بين عجمان والشارقة مطالبتهم للجهات المعنية بزيادة عدد المنافذ المؤدية من عجمان إلى الشارقة، وذلك لتخفيف الازدحام المروري على الشارع، خصوصاً في فترات الذروة.

أسعار

شكا مستهلكون ارتفاع الأسعار المبالغ فيه في سعر مأكولات المطاعم، مؤكدين أن بعض المطاعم تسعر سندويش الدجاج بـ35 درهماً، فيما لا تتعدى كمية الدجاج فيه أكثر من 70 غراماً، في وقت رفعت فيه مطاعم سعر الطبق الرئيس خلال الشهرين الماضيين من 45 درهماً إلى 62 درهماً.

رقابة

شكا مستخدمون لـ«حافلات تحت الطلب» عدم تجاوب السائقين مع اتصالهم عند طلبهم للخدمة، مطالبين بضرورة الرقابة عليهم، والتأكد من قيامهم بتقديم الخدمة وفقاً للمعايير التي حددتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

نشر

اقترح صحافيون وإعلاميون أن تبادر المؤسسات الحكومية بنشر البيانات والإحصاءات والدراسات الحديثة المتعلقة بخدماتها على مواقعها الإلكترونية، أسوة ببعض الجهات الاتحادية، وذلك ليتسنى الاستفادة منها بسهولة ودقة في عمل الأبحاث والتقارير العلمية والصحافية.

سكيتنغ

شكا سائقون من مستخدمي الـ«رول سكيتنغ»، الحذاء المحمول فوق عجلات، مشيرين إلى قفز مستخدميه فجأة أمام مركباتهم لقطع الطريق، ما قد يتسبب بوقوع حوادث خطيرة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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