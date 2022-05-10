المصدر: الإمارات اليوم

فحص

أثنى مشجعون لكرة القدم على الدور الكبير الذي يبذله فريق العمل الخاص بتقديم خدمة فحص «كوفيد-19» (بي سي آر)، في مركز الفحص التابع لنادي الشارقة بمقره في منطقة الحزانة، رغم وجود أعداد كبيرة من المشجعين.

تجاوزات

شهد شارع محمد بن زايد ازدحامات مرورية في أكثر من مكان على الطريق خلال أيام العيد، لكن ما أسهم في تقليل انسيابية الحركة تمثل في تجاوزات بعض السائقين الذين لم يراعوا الإرشادات والقواعد المرورية.

استغلال

تستغل بعض منافذ البيع المناسبات مثل شهر رمضان والعيد اللذين يشهدان تهافتاً على السلع الاستهلاكية، وترفع الأسعار دون ضابط ما يُشكل إرهاقاً لشريحة واسعة من المستهلكين، ولا تعاود تخفيض الأسعار مجدداً بعد انتهاء المناسبة.

تسوّق

شهدت المراكز التجارية في دبي حركة تجارية نشطة ما قبل عيد الفطر، وسط أجواء من البهجة والارتياح من قبل المتسوقين، ما يؤكد عودة النشاط إلى سابق عهده ما قبل تفشي وباء «كورونا».

تذاكر

اشتكى عدد من الراغبين في السفر خلال فصل الصيف على وجهات عربية ودولية عدة، الارتفاع غير المبرر في أسعار تذاكر الطيران، ما أجبر بعضهم على تغيير خططه للسفر بسبب ارتفاع الكُلفة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news