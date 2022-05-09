المصدر: الإمارات اليوم

مطبات

شكا مقيمون في قرية جميرا الدائرية كثرة المطبات المرتفعة الموجودة في العديد من الشوارع، والتي تؤثر على سياراتهم، مطالبين بضرورة إنجاز أعمال الطرق خلال فترة وجيزة.

دراجات

شكا سائقون من سائقي الدراجات النارية التابعين لشركات توصيل الطلبات، حيث يتحركون بين السيارات والمسارات على الطرقات السريعة بشكل متهور أحياناً وشديد البطء أحياناً أخرى، وطالبوا بضرورة ضبط ذلك بتخصيص مسارات محددة لهم.

خدمة

اشتكى متعاملون بطء الخدمات التي تقدمها وكالة «بي إم دبليو»، الخاصة بصيانة السيارات، إذ غالباً ما يتأخرون في تسليم السيارة في الوقت المحدد، دون أن يكون التأخير مبرراً.

مخالفة

أثنى مقيم في دبي على سرعة تجاوب شرطة دبي مع بلاغه حول حجز مركبة في حديقة الممزر موقفين للمركبات بشكل متعمد، ومنع أصحاب المركبات الأخرى من إيقاف مركباتهم، حيث تمت مخالفة صاحب المركبة وإرسال دورية للمكان في أقل من خمس دقائق.

محطة

أثنى مستخدمون لشارع الميناء على افتتاح محطة جديدة للتزود بالوقود على الشارع في الجهة المقابلة لميناء عجمان، ما سهل عليهم توافر الخدمة بعدما كانوا يضطرون للذهاب إلى أماكن بعيدة للتزود بالوقود.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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