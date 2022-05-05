محمد بن زايد والشيوخ يشهدون "أفراح آل نهيان" في عرس جماعي لعدد من أبناء الوطن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. " أفراح آل نهيان " بمناسبة زفاف الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان على كريمة سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان " الشيخة مريم ".. وزفاف الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان على كريمة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان " الشيخة ميرة " .. والذي أقيم اليوم ضمن عرس جماعي لعدد من أبناء الوطن في قصر الحصن في أبوظبي.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بمناسبة زفاف أنجالهم .. سائلاً الله تعالى أن يبارك في أفراحهم ويديم السعادة عليهم وعلى أسرهم.

كما هنأ أبناءه جميع العرسان وذويه بهذه المناسبة .. متمنياً للعرسان حياة أسرية سعيدة وهانئة.

وأكد سموه أهمية بناء أسر قوية متماسكة محافظة على قيم مجتمع الإمارات الأصيلة وتضيف لبنة صالحة إلى بناء هذا الوطن وتعزز من نسيج المجتمع وترابطه .. مضيفاً سموه أن قيادة الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حريصة على دعم شباب الوطن من جميع الجوانب خاصة فيما يتعلق بتحقيق استقرارهم الأسري وتوفير السبل والإمكانيات التي تسهم في تحقيق سعادتهم والحياة الكريمة لهم ولأسرهم.

من جانبهم أعرب العرسان وذووهم عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيوخ لمشاركتهم أفراحهم ومناسباتهم .. مؤكدين أهمية الأعراس الجماعية ودورها في تعزيز قيم التعاون والترابط في مجتمع الإمارات والمحافظة على تقاليده وعاداته الأصيلة.

كما شهد الحفل .. سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين .

وتخلل حفل الاستقبال - الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب وأهل العرسان - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج التي تعبر عن هذه المناسبة السعيدة.

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