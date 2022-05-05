المصدر: الإمارات اليوم

ماركات

لاحظ قراء وجود حسابات عبر موقع «إنستغرام» داخل الدولة، تروّج ملابس رياضية لماركات عالمية، مشيرين إلى أن الملابس مقلّدة وليست أصلية، مطالبين الجهات ذات الصلة بضرورة رصدها.

مواقف

لاحظ قارئ في مدينة العين تعمّد بعض السائقين إيقاف مركباتهم في أحواض الأشجار بدلاً عن المواقف، لتفادي أشعة الشمس، وهو ما يتسبب في قطع توصيلات المياه، وتشويه المنظر الحضاري للمدينة.

تسول

اشتكى متسوقون في جمعية أسواق عجمان من تكرار ظاهرة وقوف المتسولين في المواقف الخاصة بالسيارات، مشيرين إلى أن وقوفهم يتكرر بشكل دائم، ويلحّون على المتسوقين في طلب المساعدة.

طلبات

اشترى متعامل مع تطبيق «طلبات» منتجات باستخدام قسيمة مشتريات قيمتها 200 درهم، لكنه فوجئ بإلغاء الطلب، بداعي عدم توافر المنتجات، بينما أبلغته خدمة العملاء أنه لن يتمكن من استرداد المبلغ المالي.

رادار

لاحظ قراء أن العديد من أجهزة الرادار المثبتة في الشوارع الفرعية ببعض المناطق لا تعمل، وأنها أصبحت معروفة لدى السائقين، فلا يراعون السرعات المحددة، الأمر الذي يتطلب تفعيلها وصيانتها باستمرار للحفاظ على سلامة الجميع.

حضانات

طالبت أم لطفل في الثالثة من عمره بإلزام الحضانات بعدم تحصيل رسوم الاشتراك الشهري خلال شهر الإجازة السنوية، التي تسافر فيها الكثير من العائلات، مشيرة إلى أن العديد من الحضانات تخيّر ولي الأمر بين التسديد أو إعادة التسجيل من جديد بعد العودة، مع عدم ضمان وجود شاغر.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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