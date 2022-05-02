طريق جديد في دبي يصل الى بحيرة الحب.. بالصور والفيديو

المصدر: هنادي أبو نعمة –دبي \ تصوير – باتريك كاستيلو

أوشكت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على افتتاح طريق جديد خلال الشهر الحالي، سيخدم 5 مشروعات داخل المناطق الصحراوية ويصل الى بحيرة الحب الواقعة في قلب تلك المناطق. ورصدت عدسة "الإمارات اليوم" الطريق الذي أطلق عليه شارع سيح الدحل، ويمتد بطول 11 كيلومتر ليربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. ويتألف الشارع من مسارين بكل اتجاه وجزيرة وسطية و3 دوارات لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات.

وسيرتبط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة، ليخدم بذلك 5 مشروعات ومعالم بيئية جميلة تقع داخل المناطق الصحراوية تتضمن بحيرة البجع وبحيرة الفلامنغو ومركز القدرة لليوغا وواحات القدرة وبحيرة الحب.

ويأتي تنفيذ طريق سيح الدحل استكمالاً للمشاريع التطويرية، التي أنجزتها الهيئة في الفترة الماضية، التي شملت مشروع مضمار دبي للدراجات الهوائية، البالغ طوله حوالي 23 كيلومتراً، والذي يرتبط مع مسار الدراجات الهوائية القائم في منطقة سيح السلم في شارع القدرة، عند بوابة مضمار دبي للدراجات الهوائية في اتجاه شارع الإمارات، ومنه إلى شارع لطيفة بنت حمدان، وشارع الشيخ محمد بن زايد، ثم إلى منطقة البراري، وصولاً لمنطقة ند الشبا.



طريق جديد في دبي يصل الى بحيرة الحب#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/GgH2lmYkpZ — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 2, 2022

ووفقا لهيئة الطرق والمواصلات فإن المشروع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للطريق من 1800 مركبة حالياً إلى 4000 مركبة في كل اتجاه بهدف استيعاب النمو المستمر في الأحجام المرورية، وتسهيل وصول السكان والزوار إلى الواحات القائمة على جانبي الطريق والمناطق الصحراوية ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وكانت الهيئة قد نفذت عدد من المشاريع التطويرية في المنطقة، شملت تطوير شارع سيح السلم، الذي شمل توسعة الشارع من دوار القدرة بالقرب من استراحة الدراجات الهوائية إلى تقاطع شارع دبي ـ العين، بطول 21 كيلومتراً، مروراً بمنطقتي الليسيلي والمرموم، حيث تم تنفيذ 9 دوارات في مناطق التقاطعات لتأمين انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية في تلك المناطق.

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