المصدر: الإمارات اليوم

تاجر

رغم توافر عدد كبير ومتنوّع من فرص تأسيس الأعمال في دبي، إلا أن رخصة «تاجر»، التي تصدرها دائرة الاقتصاد والسياحة لترخيص الأعمال التي تمارس من محل الإقامة في دبي، تشهد طلباً لافتاً من المستثمرين، حيث أصدرت نحو 18 ألف رخصة منذ إطلاقها عام 2017 حتى الآن.

تقليد

يشتكي متسوقون انتشار بيع مستلزمات الهواتف المحمولة المقلّدة في العديد من المحال، على الرغم من تأكيدات البائعين بأنها أصلية، إذ يتبيّن عدم صحة ادعائهم بعد شراء المنتج وتجربته، خصوصاً بطاريات الشحن.

سباق

تشهد عملية بيع تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران للفورمولا 1، في أبوظبي خلال الفترة بين 17 و20 نوفمبر 2022، إقبالاً لافتاً من عشاق الفعاليات الرياضية والترفيهية. وتقام الفعاليات في حلبة مرسى ياس، بعد أن شهدت الحلبة سباقاً تاريخياً في ختام موسم 2021.

ذهب

يشهد امتداد سوق الذهب في منطقة ديرة بدبي، الذي تم تطويره لتجديد قلب التجارة التاريخي لدبي، بعد افتتاحه، زيارات مكثفة من المتسوقين الراغبين في شراء المشغولات الذهبية، خصوصاً مع عروض الترفيه والأنشطة الترويجية التي تستمر حتى 8 مايو الجاري.

اهتمام

اشتكت قارئة عدم تركيز بعض المعلمات في المدارس الحكومية على طلبة «التعليم عن بعد»، وتوجيه الاهتمام بشكل أكبر على طلبة التعليم الحضوري، لقلة أعداد الطلبة الذين يتلقون التعليم في منازلهم، نسبة لظروفهم الصحية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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