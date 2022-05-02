سيارات فارهة محجوزة معرّضة للبيع في الشارقة

المصدر: مصباح أمين ■ الشارقة

انتهت أول من أمس المهلة التي حددتها بلدية الشارقة لمالكي المركبات والآليات والدراجات النارية والعادية المحجوزة لدى البلدية لمدة تزيد على ستة أشهر، لإزالة أسباب الحجز، واستلامها قبل مرور أربعة أيام على نشرها إعلاناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يطلب من مالكي المركبات ضرورة مراجعة إدارة التفتيش البلدي بالصناعية الخامسة، خلال الأيام المحددة بداية من 26 أبريل الماضي.

ورصدت «الإمارات اليوم»، عبر الموقع الإلكتروني للبلدية، وجود 440 مركبة محجوزة لدى البلدية خلال العامين الماضيين، وتضمّنت المركبات أقدم سيارة من نوع «كرايسلر»، تمت مصادرتها سنة 2016، كما تشمل قائمة المركبات سيارات صغيرة، وسيارات ذات دفع رباعي، تحمل لوحات أرقام صادرة من دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأبوظبي، إضافة إلى مركبة تحمل لوحة أرقام من المملكة العربية السعودية، ومركبات من نوع «رينج روفر»، و«لكزس»، و«جيب»، و«كاديلاك».

وأوضحت البلدية أنها ستضطر إلى بيع المركبات المحجوزة بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة المحددة، ودعت مالكي المركبات للاطلاع على قائمة المركبات المحجوزة عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية.

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