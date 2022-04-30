"الفلك الدولي": الاثنين أول أيام عيد الفطر في 21 دولة عربية.. ودولة واحدة الثلاثاء

المصدر: مرو بيومي - أبوظبي

توقع مركز الفلك الدولي أن يكون الاثنين المقبل 2 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك في 21 دولة عربية، فيما يحتمل، أن يكون العيد يوم الثلاثاء في دولة عربية واحدة فقط، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية، مشيراً إلى أن رؤية الهلال لن تكون ممكنة يوم السبت 30 إبريل فيما سيكون رؤيته يوم الأحد ممكنة بالتلسكوب بالإضافة إلى إمكانية رؤية الهلال في بعض المناطق بالعين المجردة.

وتفصيلاً، قال مدير مركز الفلك الدولي. المهندس محمد شوكت عودة: "فلكياً سيكون أول أيام عيد الفطر يوم الاثنين المقبل في جميع الدول العربية باستثناء المملكة المغربية فمن المحتمل أن يتم إعلان أول أيام عيد الفطر بها يوم الثلاثاء 3 مايو"، مشيراً إلى أن الدول التي بدأت صيام رمضان يوم 2 إبريل سيكون رمضان بها 30 يوماً، فيما سيكون 29 يوماً في الدول التي بدأت صيام رمضان في 3 إبريل.

وأضاف عودة: "بدأت العديد من الدول شهر رمضان الجاري يوم السبت 02 إبريل، وهذه الدول ستتحرى هلال عيد الفطر (شوال 1443 هـ) اليوم السبت 30 إبريل الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها، في حين بدأت عدة دول شهر رمضان يوم الأحد 3 إبريل، ومنها سلطنة عمان، والأردن، والمغرب، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وتابع: "بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 30 إبريل، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الإثنين 02 مايو عيد الفطر السعيد فيها، وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد 01 مايو، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة بالتلسكوب فقط من وسط وغرب آسيا ومعظم أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من القارة الإفريقية عدا جنوبها ومن غرب أوروبا ومن شمال قارة أمريكا ووسط أمريكا الجنوبية، في حين أن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى. وعليه من المتوقع أن تعلن غالبية الدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد أن عدة رمضان 29 يوما وأن يوم الإثنين 02 مايو هو أول أيام عيد الفطر بها.

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