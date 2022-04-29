إعلان هام لطلبة الثانوية المواطنين المقيدين في المناهج الأجنبية

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

دعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، جميع الطلبة المواطنين الذكور المقيدين في الصف الثاني عشر، والطلبة المقيدين في الصف الثالث عشر للمناهج الأجنبية، ضرورة الانتهاء من عملية التسجيل الإلكتروني والبدء في الفحص الطبي للدفعة الثامنة عشر لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 2022/ ، التي ستعقد في سبتمبر 2022، علما بأن آخر مهلة للتسجيل الإلكتروني هو 13 مايو المقبل.

وذكرت الهيئة في إعلان بثته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن التسجيل في النظام إلزامي لجميع الطلبة، وإذ كان الطالب من ضمن الحالات التالية ( الابن الوحيد، أصحاب الهمم، أو دراسة الصف الثالث عشر للمناهج الأجنبية)، يتوجب عليه الانتهاء من جميع إجراءات التسجيل الإلكتروني، وستصله لاحقا رسالة نصية باكتمال عملية التسجيل، وسيطلب منه مراجعة أقرب مركز تجنيد لتحديد موقفه من دورة الخدمة الوطنية والتقدم بطلب الاعفاء أو التأجيل.

وتبدا عملية التسجيل بالدخول إلى موقع الخدمة الوطنية والانتهاء من جميع الخطوات عبر الرابط (https://regisration.uaensr.ae/login)

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