المصدر: الإمارات اليوم

خيول

طالب مرتادون لكورنيش خورفكان واللؤلؤية بوضع قيود تنظم حركة الخيول على الكورنيش، لما تسببه من خطورة على مرتاديه، لاسيما مع تزايد أعدادها، وسرعتها وحركتها العشوائية.

تنظيم

طالب متسوقون في عجمان الجهات المعنية بتنظيم مهنة غسل السيارات في المواقف أمام المراكز والمحال التجارية، بعد تزايد أعداد العمال الذين يقومون بهذا العمل بشكل عشوائي، وبأسلوب أقرب إلى التسول في بعض الأحيان.

عروض

بدأت منتجعات سياحية ومنشآت فندقية في الإعلان عن عروضها للإقامة الفندقية خلال فترة عيد الفطر، التي تمتد لتسعة أيام، الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى تنظيم الحفلات الغنائية لكبار الفنانين، والألعاب النارية، شرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة تفشي جائحة «كورونا».

خصم

طالب أعضاء في برنامجي «فزعة» و«إسعاد» المحال التجارية والمنشآت المشاركة، بوضع ملصق واضح لدى صندوق المحاسبة، أو موظف «الكاشير»، وذلك لإظهارهما بوضوح للمستهلكين، بحيث يتعرف عضو البرنامج إلى مشاركة المحل فيهما من عدمه، ونسبة الخصم التي يحصل عليها.

مسبح

اشتكى سكان في أحد المباني بالشارقة، عدم اهتمام الشركة المسؤولة عن الصيانة بنظافة المسبح الخاص بها، الذي يرتاده المئات، مشيرين إلى تنظيفه مرة واحدة في الشهر. وبمراجعة بلدية الشارقة، أكدت أن هذا الأمر ليس من اختصاصها، ما يستدعي تنظيم هذا النشاط، وتحديد المسؤوليات والمرجعيات الخاصة به.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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