المصدر: الإمارات اليوم

تثبيت

تناثرت كميات كبيرة من المناديل الورقية على شارع الشيخ زايد، أمس، في دبي، بعدما تطايرت من إحدى مركبات الشحن، متسببة في إرباك حركة السير، الأمر الذي يستدعي مراقبة هذه المركبات للتأكد من تثبيت البضائع المنقولة لضمان عدم سقوطها.

أسعار

لاحظ قراء ارتفاع أسعار المخبوزات والحلويات، مثل «البتيفور» والمعمول والكعك، وغيرها، بنسبة تراوح بين 20 و25% في الأسواق مقارنة بأسعارها في عيد الفطر الماضي.

عروض

رصد متسوّقون تراجعاً في العروض الخاصة التي تقدمها منافذ البيع الكبرى، سواء في عدد السلع المشمولة بالعروض أو في نسبة التخفيض.

مخالفة

قالت قارئة إنها ارتكبت مخالفة عدم الالتزام بخط السير الإلزامي في أبوظبي، لكنها لم تتلقَّ رسالة بارتكاب المخالفة إلّا بعد مرور ما يقرب من أسبوعين، وليس في اليوم نفسه كالمعتاد.

راتب

أبدى لاعب مواطن دولي، استعداده لخفض راتبه مقابل تمديد عقده مع ناديه الحالي، بعدما خاض اللاعب تجربة قبل موسمين مع أحد الأندية الكبيرة لم تكن موفقة، ما جعله يفضل البقاء مع ناديه الحالي، حتى لو كان الأمر على حساب راتبه السنوي.

تشويش

اشتكى مصلون بأحد مساجد منطقة الخان في الشارقة، اصطحاب آخرين أطفالهم صغار السن إلى المسجد، الأمر الذي يتسبب في التشويش على المصلين، لاسيما مع قيام بعضهم باللعب داخل المسجد وإحداث فوضى.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299557 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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