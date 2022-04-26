المصدر: الإمارات اليوم

مبادرة

أثنى قرّاء على مبادرة تقديم وجبات «كسر الصيام» في مناطق بأبوظبي، مثل منطقة مصفح، مشيدين بمشاركة المتطوعين في تنفيذ هذه المبادرة.

عرقلة

اشتكى سائقون ترك بعض المصلين سياراتهم على جوانب الشوارع المحيطة بالمساجد خلال الصلاة، ما يتسبب في غلق الطريق، وإعاقة حركة المرور في تلك المناطق.

غياب

يغيب رئيس مجلس إدارة أحد أندية دوري «أدنوك» عن الحضور بشكل متكرر في الفترة الأخيرة لأسباب غير معلومة، بحسب ما أكد بعض العاملين داخل النادي، ما يُعطل التوقيع على بعض الأوراق التي تخص سير العمل داخل النادي، سواء من الناحية المالية أو الإدارية.

استجابة

استجابت بلدية أم القيوين لملاحظة نشرت في زاوية «سكيك»، تتعلق ببيع أحد المتاجر «طماطم» غير صالحة للاستهلاك، وأفادت البلدية أنه تم إرسال المفتشين للمكان، وإجراء حملة لرصد المخالفات الغذائية، وطالبت الجمهور بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم الساخن 898 800.

نادٍ

طالب قرّاء لديهم أبناء من ذوي الهمم بإنشاء نادٍ رياضي في إمارة الفجيرة، لتطوير المهارات الرياضية لأبنائهم، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى إلحاقهم بنوادٍ خاصة تبعد عن الإمارة مسافة طويلة يستغرق قطعها 40 دقيقة بالسيارة.

تهوّر

طالبت قارئة من مدينة كلباء بضرورة تكثيف الدوريات قبل أذان المغرب بنصف ساعة، نتيجة تهور عدد من سائقي المركبات، وعدم التزامهم قواعد السير والمرور، مهددين سلامة بقية مستخدمي الطرق.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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