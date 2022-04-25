الموارد البشرية بعجمان تعتمد عطلة عيد الفطر لمدة 9 أيام والدوام الرسمي 9 مايو

المصدر: عجمان -وام

اعتمدت دائرة الموارد البشرية بعجمان عطلة عيد الفطر لمدة 9 أيام في الجهات الحكومية بالإمارة اعتباراً من يوم السبت الموافق 30 ابريل الجاري ولغاية يوم الأحد الموافق 8 مايو 2022 . و يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 9 مايو ، على أن تتولى الجهات الحكومية التي تعمل بنظام المناوبة اتخاذ الترتيبات اللازمة بما يتلاءم مع طبيعة عملها واحتياجاتها.

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