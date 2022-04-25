المصدر: الإمارات اليوم

إفطار

اعتاد قائد نادي الظفرة، السنغالي ماخيتي ديوب، تناول وجبة رقائق الذرة، أو «الكورن فليكس»، مع الحليب في الإفطار، وبشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، مفضلاً الابتعاد عن نوعيات الغذاء الأخرى في الفترة الحالية، خوفاً من زيادة وزنه قبل استئناف بطولة الدوري.

إجراءات

تخلت بعض المقاهي خلال شهر رمضان المبارك عن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، خصوصاً من جانب طقم العمل، الذي لم يعد ملتزماً ارتداء الكمامة، وعدم وجود مُطهر، فضلاً عن عدم نظافة الحمامات بسبب كثافة الاستخدام.

حفر

اشتكى ذوو طلبة في مدرسة الوردية بمنطقة مويلح بالشارقة، وجود حفر عميقة عند مدخل المواقف العامة أمام المدرسة ومخرجها، تعيق حركة المرور، وتعرض مركباتهم للضرر، مطالبين الجهات المعنية بردم الحفر، وإضافة المزيد من المواقف للحد من الازدحامات أمام المدرسة.

تجاوب

تجاوبت غرفة عمليات شرطة أم القيوين مع بلاغ من قارئ اشتكى قيام سائقين بالتفحيط في منطقة الرملة الساعة الثانية فجراً، وإزعاج السكان وإيقاظ أطفاله من النوم، إذ تم إرسال دورية من المرور لضبط المخالفين، والحد من الممارسات السلبية ليلاً.

غسل

لاحظ قارئ يقيم في الشارقة أنه يجد مركبته مغسولة كل يوم دون علمه، وعلى مدار أسابيع، وفي آخر الشهر جاءه شخص يطلب أجرة غسل مركبته على مدار شهر، فرفض إعطاءه الأجرة، لأنه لم يطلب هذه الخدمة، معتبراً ذلك نوعاً من التسول المقنّع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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