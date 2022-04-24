حمدان بن محمد يعلن اعتماد تشكيل "مجلس تجار حتّا"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اعتماد تشكيل "مجلس تجار حتّا" في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتّا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040.

وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتمدنا اليوم تشكيل (مجلس تجار حتّا) في إطار دعم الخطة الشاملة لتطوير منطقة حتّا المنبثقة عن خطة دبي الحضرية 2040. رؤية وتوجيهات محمد بن راشد تركز على إشراك المواطنين في إنجاح خططنا التنموية".

وأضاف سموه: "حريصون على توفير البيئة المثالية للشباب ورواد الأعمال. نستمع منهم ونشاركهم الأفكار التطويرية. ونثق بإمكانات التجار المواطنين في استثمار وصناعة الفرص النوعية وابتكار أفكار وأدوات جديدة تعزز تنافسية الإمارة عالمياً"

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