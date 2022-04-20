زايد حكمة قائد وريادة دولة

المصدر: الإمارات اليوم

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«يوم زايد للعمل الإنساني» احتفاء متجدّد بنهج المؤسس

حكمة زايد وضعت الإمارات في مكانة مرموقة عالمياً

زايد رسّخ الحياة البرلمانية منذ الأيام الأولى للاتحاد

زايد أسس منظومة صحية سبقت العالم في جودتها وتميزها

زايد آمن بقدرات المرأة واحترم حقوقها

شهادات من القلب: زايد رائد العمل الإنساني في العالم

صرح زايد المؤسس تجارب تفاعلية شخصية مع القائد والإنسان

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