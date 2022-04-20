المصدر: الإمارات اليوم

تعاون

أشاد متعامل بتعاون أحد المشرفين في مركز تسجيل السيارات بمنطقة القصيص في دبي، مشيراً إلى أنه شرح له ميزة الرقم الخاص به بعدما كان يريد التنازل عنه إثر شطب المركبة، موضحاً للمتعامل مزايا كان يجهلها عن الرقم.

إشارات

جدّد سائقون مطالبتهم للجهات المعنية بتحويل الدوار الرابط بين شارعَي الزاهر وبدر في عجمان إلى نظام الإشارات الضوئية، وذلك لتسهيل حركة السير وجعلها أكثر أماناً.

كتب

دعا ذوو طلبة بمدارس خاصة في الشارقة المدارس إلى عدم التأخر في تسليم الكتب الدراسية للطلبة مع بدء الفصل الدراسي الثالث، لاسيما بالنسبة لطلبة الصف الثاني عشر، كونهم يستعدون لامتحانات الشهادة الثانوية.

معاملات

أفاد قارئ بأن المراجعين للمكتب الفرعي لشركة الإمارات للاتصالات (دو) في «سفير مول» بعجمان يضطرون إلى الانتظار فترات طويلة لإنجاز معاملاتهم، متسائلاً عن السبب في تأخر إنجاز المعاملات.

أرفف

أرجع مورّدون ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية إلى مجموعة أسباب غالبيتها خارجية، لكنهم أشاروا إلى دور المراكز التجارية والجمعيات التعاونية، من خلال فرضها مبالغ كبيرة مقابل استئجار الأرفف في منافذ البيع، ما يضطرهم إلى رفع الأسعار التي يتحملها المستهلك النهائي.

بوفيهات

رصد قرّاء ارتفاعاً مبكراً في أسعار بوفيهات العيد في بعض المطاعم والفنادق، وقال أحدهم إن وجبه العشاء في أحد الفنادق تكلف نحو 500 درهم، ما يشكل مبالغة غير مقبولة، داعياً المستهلكين إلى بدائل أخرى، للضغط على المعنيين لخفض الأسعار.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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