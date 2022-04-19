تأشيرة مخصصة للباحثين عن عمل دون ضامن في الإمارات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

استحدثت حكومة الإمارات ضمن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب، والتي صدرت هذا الأسبوع، تأشيرة جديدة من نوعها وهي تأشيرة استكشاف فرص العمل.

وذكرت حكومة الإمارات أنه تم استحداث هذه التأشيرة بهدف تيسير دخول المهارات والكفاءات لاستكشاف فرص العمل المتاحة في الدولة وبدون ضامن أو مستضيف داخل الدولة، وهي تمنح لفئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني أو الثالث (حسب تصنيف المهن المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين)، كما تمنح لخريجي أفضل 500 جامعة في العالم (حسب التصنيفات الدولية المعتمدة) على ألا يكون قد مر على تخرج الشخص أكثر من عامين وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.

كما استحدثت الحكومة ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، تأشيرة إنجاز مهمة عمل، وتخصص هذه التأشيرة لإنجاز مهمة عمل مؤقتة أو للعمل تحت التجربة لفترة زمنية مؤقتة بحيث يكون الضامن جهة العمل في الدولة، ويشترط فقط تقديم عقد عمل مؤقت أو رسالة من جهة العمل وإثبات اللياقة الصحية للعمل.

كما وفرت تأشيرة الدراسة أو التدريب أو التأهيل، يكون الضامن إحدى الجامعات أو المعاهد أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، كما يمكن أن يكون الضامن جهة حكومية أو خاصة لأغراض التدريب والتأهيل لفترة زمنية مؤقتة. وتغطي التأشيرة التدريب المهني أو العمل خلال فترة الدراسة ويشترط فقط تقديم رسالة من الجهة متضمنة البرنامج الدراسي أو التدريبي ومدته.

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