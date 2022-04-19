المصدر: الإمارات اليوم

«بوفيهات»

قال مرتادون لمطاعم، أعلنت عن تقديم خدمة «بوفيهات» مفتوحة خلال شهر رمضان المبارك، إن نوعية الطعام وكميتها والخدمة لا تتناسب مع السعر المعلن، وطالبوا بتشديد الرقابة على هذه المطاعم لضمان حقوقهم.

مطب

طالب قارئ في عجمان الجهات المعنية بعمل مطب لعبور المشاة على شارع الشيخ راشد بن عبدالعزيز، في الجهة المقابلة لمركز ميدل إيست للتخفيضات، وذلك لتسهيل حركة عبور المشاة للشارع تفادياً للحوادث المرورية.

رسوم

طالبت مدارس خاصة في الشارقة ذوي طلبة بحجز مقاعد دراسية لأبنائهم للعام الدراسي المقبل مقابل دفع مبلغ 500 درهم عبارة عن رسوم تسجيل لكل طالب، حتى لا يفقد فرصته في حجز مقعد له في المدرسة.

نفايات

طالب سكان في أم القيوين دائرة البلدية بتغريم السائقين الذين يلقون بقايا الطعام والشراب، وحتى حفّاظات الأطفال، من مركباتهم في المواقف العامة، لكونه سلوكاً غير حضاري، ويؤدي إلى تلوّث المكان وتراكم النفايات.

هواتف

اضطر إمام مسجد في منطقة الخان بالشارقة إلى الطلب من المصلين وتنبيههم إلى ضرورة إغلاق الهواتف، خلال أداء صلاة التراويح، وطالب مصلون الجهات المعنية بإصدار قرارات ملزمة لإغلاق الهواتف في دور العبادة.

سكراب

شكا قراء المبالغة في أسعار قطع السيارات المستخدمة، في أسواق الـ«سكراب»، إذ يخضع تحديدها لأهواء التجار، وكذلك قدرة المشترين على التفاوض وخفضها، مطالبين بتشديد الرقابة على مثل هذه الأسواق، للحد من استغلال المستهلكين.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 052299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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