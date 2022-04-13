محمد بن راشد: الشيخة هند قدوة ... ورفيقة وصديقة في درب الخير

المصدر: دبي ـ الامارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن سمو الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الطعام الذي تترأسه لحفظ مليون وجبة من فائض الطعام وتوزيعها على المحتاجين في رمضان بالتعاون مع 200 فندق ومنشأة غذائية.

وقال سموه عبر «تويتر»: "الشيخة هند بنت مكتوم أطلقت اليوم مبادرة في بنك الطعام الذي تترأسه لحفظ مليون وجبة من فائض الطعام وتوزيعها على المحتاجين في رمضان بالتعاون مع 200 فندق ومنشأة غذائية.. 37 مليون مستفيد من بنك الطعام منذ إنشائه.. هند قدوة .. هند خير وعطاء .. هند رفيقة وصديقة في درب الخير".

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