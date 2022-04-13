«طرق دبي»: محطة «مترو إكسبو» مستمرة في العمل

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، أن محطة «مترو إكسبو» تعمل كالمعتاد، وأن في وسع مستخدمي وسائل النقل العام استخدام القطار للوصول إلى منطقة المعرض.

ووفرت الهيئة خدمة التنقل باستخدام المترو عبر خط مباشر بين كل من محطة الراشدية ومحطة إكسبو، دون حاجة لتبديل القطار في المحطات الانتقالية، إلا في حال كان الراكب متجهاً نحو محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، إذ يتعين عليه حينها تبديل القطار في محطة جبل علي، الواقعة في نهاية الخط، والمتصلة بخط إكسبو الممتد وصولاً إلى محطة «مترو إكسبو» الكائنة على أبواب مركز دبي للمعارض، الموجود في موقع المعرض.

وتبلغ تعرفة استخدام مترو دبي ضمن المنطقة الواحدة 4 دراهم عند استعمال بطاقة نول الحمراء، و3 دراهم باستخدام الأنواع الأخرى من البطاقات، فيما تزيد التعرفة إلى 6 دراهم باستخدام بطاقة نول الحمراء في منطقتين متجاورتين، و5 دراهم عند استعمال بطاقتي نول، الفضية والزرقاء، و10 دراهم عند استخدام بطاقة نول الذهبية.

وكانت الهيئة قد وفرت بنية تحتية متكاملة لخدمة معرض «إكسبو 2020 دبي»، تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم، أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومتراً، الذي يضم سبع محطات.

كما اشترت 50 قطاراً، ونفذت شبكة واسعة من الطرق، إضافة إلى تنفيذ تسعة تقاطعات مجسّرة، وخصصت 18 محطة وموقفاً للحافلات موزعة على المناطق الحيوية في دبي والمدن الرئيسة في مختلف إمارات الدولة.

وأظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة أن عدد ركاب مترو دبي، خلال فترة إقامة المعرض (من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس الماضي)، بلغ ثمانية ملايين و203 آلاف راكب، قطع مترو دبي خلالها أكثر من خمسة ملايين و717 ألف كيلومتر.

كما بلغ عدد ركاب حافلات إكسبو، 15 مليوناً و525 ألف راكب.

وجاءت محطة بني ياس على مستوى الخط الأخضر في المرتبة الأولى في عدد الركاب، بواقع 5.3 ملايين راكب، تلتها محطة (شرف.دي.جي) التي استخدمها 5.1 ملايين راكب، مقارنة بمحطة الاستاد التي جاءت بالمرتبة الثالثة بواقع 3.9 ملايين راكب، تلتها محطة صلاح الدين بـ3.8 ملايين راكب.

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