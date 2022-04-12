محمد بن راشد يستقبل بحضور حمدان ومكتوم بن محمد أعيان البلاد والمستثمرين الاجانب والمهنئين برمضان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أعيان البلاد والمستثمرين الاجانب والمهنئين بشهر رمضان المبارك.

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