"ميتا" تدعم "المليار وجبة" بإطلاق حملة بمشاركة المؤثرين وصنّاع المحتوى الإبداعي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت شركة "ميتا" دعمها لمبادرة "المليار وجبة" الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين، عبر إطلاقها حملة #MealsForReels في شهر رمضان المبارك باعتباره #شهر_الخير لتمكين المؤثرين ورواد صناعة المحتوى المتخصص في المنطقة من دعم العمل الخيري والإنساني والمجتمعي بمساندة أهداف مبادرة "المليار وجبة" الرامية لتوفير العون الغذائي للأقل حظاً في 50 دولة حول العالم.

وتدعم حملة #MealsForReels من "ميتا" الحراك الخيري الشامل الذي أحدثته مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتوفر الفرص للجميع من المؤسسات والشركات والأفراد للمشاركة في العمل الخيري والإنساني والمجتمعي والتصدي لتحدي الجوع وسوء التغذية الذي يواجهه أكثر من 800 مليون إنسان اليوم.

وتشكل حملة "ميتا" جزءًا من الجهود الداعمة لمبادرة "المليار وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة، والتي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبدأت مع حلول شهر رمضان وتستمر حتى تحقيق هدفها بالوصول إلى توفير ما يعادل مليار وجبة للمحتاجين والفقراء.

وتصب التبرعات التي سيتم جمعها في المنطقة لدعم جهود مبادرة "المليار وجبة" الهادفة لمساعدة المحتاجين من الأفراد والأسر المتعففة في أكثر من 50 دولة حول العالم. وستشهد الحملة مشاركة أكثر من 100 من المبدعين وصنّاع المحتوى من المنطقة العربية وكلٍ من المملكة المتحدة وإسبانيا.

وبالتعاون مع مبادرة "المليار وجبة"، توجّه "ميتا" الدعوة لمشاهير المؤثرين وروّاد صناعة المحتوى من كبار الطهاة وهواة وعشاق فنون الطبخ ومدوّني الطعام والمتخصصين في التغذية، لإنتاج مقاطع فيديو خاصة لدعم مبادرة "المليار وجبة" على منصتي فيسبوك وانستجرام خلال شهر رمضان المبارك، وحث المجتمع والجمهور للتبرع والمشاركة في العمل الخيري

مؤثرون ومشاهير

وتضم قائمة المؤثرين وصنّاع المحتوى المشاركين في حملة #MealsForReals والداعمين لمبادرة "المليار وجبة" أسماء معروفة وشخصيات مؤثرة في فضاء المحتوى الإبداعي والرقمي على مستوى المنطقة، مثل الفنان محمد هنيدي، وكبار الطهاة منال العالم، والشيف شاهين، والمؤثرين خالد العامري، وكارين وازن.

تعاون هدفه الإنسان

وقال رئيس فريق الإعلام الجديد في حملة المليار وجبة خالد الشحي : "مبادرة "المليار وجبة" هي الأكبر من نوعها في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين حول العالم وتعاون مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية مع شركاء دوليين وإقليميين ومحليين يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية للمبادرة بتحفيز قيم العطاء وإحداث حراك خيري شامل وتمكين الأفراد والمؤسسات من دولة الإمارات والعالم من المساهمة في العمل الخيري ومد يد المساعدة انطلاقاً من مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم والأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، وإتاحة المشاركة للجميع سواء بالتبرعات أو عبر الدعم الإعلامي واللوجستي أو توفير المحتوى الرقمي الملِهم الذي يشجع الجمهور على أن يضعوا بصمتهم في هذه المبادرة الإنسانية الأضخم على مستوى المنطقة. ونشكر شركة ميتا العالمية على الدور البنّاء الذي تلعبه في دعم مبادرة "المليار وجبة" وتمكين مئات المؤثرين ورواد صناعة المحتوى في المنطقة من لعب دور محوري في جهودها الإنسانية."

إبداع رقمي للخير

بدورها قالت، مدير الشراكات الاستراتيجية وشراكات صنّاع المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى "ميتا" جوانا جميل، : "يسعدنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك باعتباره #شهر_الخير بالنسبة للمجتمعات وكذلك على منصات "ميتا"، الإعلان عن إطلاق حملة#MealsForReels بالشراكة مع مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبالتعاون مع صنّاع المحتوى على منصتي فيسبوك وانستجرام. والتي ستقدم للجميع الفرصة ليس فقط للتعبير عن أعمال الخير المجتمعي، ولكن أيضًا تقديم مصادر إلهام للمجتمع للتفكير والتأمل في كيفية القيام بأعمال خير مؤثرة، وذلك من خلال إنشاء مقاطع فيديو ملهمة والاستفادة من حضورهم على منصاتنا لتحفيز المجتمع على التبرع والمشاركة في الجهود الخيرية بشكل أكبر والتي سيكون لها تأثير واسع النطاق."

عطاء يسعد الجميع

وقال الفنان محمد هنيدي: "قبل اختراع الإنترنت، كان الخير الذي نقدر على أن نعمله محدود جداً في نطاق المنطقة والمعارف، أما الآن مكنتنا التكنولوجيا من أن نكون قادرين على أن نساعد أسرة في آخر العالم، أسرة بسيطة غير قادرة حتى أن توفر احتياجاتها اليومية. حملة المليار وجبة ما يميزها أنها عابرة للحدود وللقارات. وفي كل مرة وفيما يتناول الإنسان طعام الإفطار مع أهله وهو سعيد باجتماع الأسرة، سيتذكر أنه استطاع أن يدخل الفرحة على قلب أسرة في قارة ثانية وساعد في أن يوفر لهم نفس إحساس السعادة."

استمرارية في العمل الخيري

وتشكل مبادرة "المليار وجبة" التي تدعمها حملة ميتا استكمالاً لحملة "100 مليون وجبة" التي أطلقتها مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" العام الماضي ضمن مبادراتها الإنسانية، وتمكنت الحملة من توفير 220 مليون وجبة تم توزيعها في أكثر من 47 دولة حول العالم.

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