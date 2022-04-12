المصدر: الإمارات اليوم

ازدحام

لاحظ قارئ تأخر افتتاح المسجد الكبير بمنطقة الرميلة (1)، الذي يخضع للصيانة منذ فترة طويلة، ما تسبب في ازدحام كبير للمصلين في مساجد المنطقة، مطالباً بسرعة تسليمه لتخفيف الضغط على هذه المساجد، الذي يفترش مرتادوها الطرقات.

مسؤول

يبحث مسؤول رياضي سابق عن الحضور بشكل مستمر في المناسبات والفعاليات الرياضية، من أجل الظهور الإعلامي، لرغبته في العودة مجدداً إلى عمله الرياضي في أحد الاتحادات.

إنجاز

نوّه قارئ بحرص موظفة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على إنجاز معاملته رغم انتهاء موعد الدوام الرسمي، موضحاً أنه أثناء إنجاز المعاملة حدث عطل في النظام الإلكتروني، وعلى الرغم من ذلك لم تتعلل الموظفة بالعطل لتأجيل المعاملة، وأصرّت على إنهائها وفقاً للنظام القديم.

إعلانات

اشتكى مشاة يستخدمون شوارع وسط المدينة بجزيرة أبوظبي، من انتشار ملحوظ لإعلانات «الكروت الورقية»، الخاصة بمطاعم ومراكز تجميل ملقاة في الشوارع وعلى الأرصفة وفوق السيارات، داعين إلى التصدي لتنامي هذه الظاهرة المضرّة بيئياً وجمالياً.

حمّامات

طالب سكان في الشارقة الجهات المعنية بإنشاء دورات مياه عمومية على كورنيش بحيرة خالد، لافتين إلى أن المنطقة تشهد تجمعات عائلية على مدار العام، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى الحمامات، خصوصاً من الاطفال وكبار السن.

عبوات

لاحظ قرّاء أن العبوات البلاستيكية والورقية التي تستخدمها بعض المطاعم لحفظ الوجبات التي يطلبها أصحابها عبر الإنترنت، رديئة، وغالباً ما تسرب الطعام وهدره.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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