رمضان يكمل 30 يوما وعيد الفطر 2 مايو فلكيا ‎‎

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان أن يكمل شهر رمضان 30 يوما ويبدأ شهر شوال و عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 02 مايو 2022 حيث يولد الشهر القمري الجديد يوم الأحد 01 مايو, الساعة 00:28. بعد منتصف الليل، متزامنا مع كسوف جزئي للشمس تشهده اقصي أمريكا الجنوبية و القطب الجنوبي.

و قال الجروان إنه مع مغيب شمس نفس اليوم يكون الهلال بعمر يتجاوز 18:30 ساعة و يغرب بعد غروب شمس نفس اليوم بقرابة 37 دقيقة, و بالتالي فإن فرصة رصده واردة في كافة الدول العربية و التي نتوقع توافقا تاما بينها على غرة شهر شوال و بوم عيد الفطر المبارك.

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