رمضان يكمل 30 يوما وعيد الفطر 2 مايو فلكيا ‎‎

المصدر:
  • أحمد عابد - أبوظبي
التاريخ:

توقع رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، إبراهيم الجروان أن يكمل شهر رمضان 30 يوما ويبدأ شهر شوال و عيد الفطر المبارك  يوم الاثنين 02 مايو 2022  حيث يولد الشهر القمري الجديد يوم الأحد 01 مايو, الساعة 00:28. بعد منتصف الليل،  متزامنا مع كسوف جزئي للشمس تشهده اقصي أمريكا الجنوبية و القطب الجنوبي. 
و قال الجروان إنه مع مغيب شمس نفس اليوم يكون الهلال بعمر يتجاوز  18:30 ساعة و يغرب بعد غروب شمس نفس اليوم بقرابة 37 دقيقة, و بالتالي فإن فرصة رصده واردة في كافة الدول العربية و التي نتوقع توافقا تاما بينها على غرة شهر شوال و بوم عيد الفطر المبارك. 

 

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