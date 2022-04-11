المصدر: الإمارات اليوم

قطط

رصد قراء قيام سكان، بوضع بقايا طعامهم المنزلي على الطرقات العامة، بهدف إطعام القطط السائبة، ورغم أن سلوكهم يتم من منطلق إنساني، إلا أن فيه تشويهاً لمظهر المدينة، مقترحين الاستعاضة عنه باختيار الأكل المخصص لهذه الحيوانات ووضعه لها بشكل حضاري.

مواقف

عمد أصحاب مركبات إلى تغيير مواعيد احتساب رسوم المواقف العامة في أبوظبي، على غرار ما فعلوه خلال شهور رمضان السابقة، إلا أن قراراً رسمياً أبقى المواعيد كما هي من الساعة الثامنة إلى الـ12 صباحاً، ما أوقع البعض في ارتباك ومخالفات لعدم علمه بذلك.

عروض

انتقد متسوقون ربط العديد من منافذ التجزئة ومراكز التسوق العروض الرمضانية على السلع والمنتجات الغذائية بـ«الكميات»، لافتين إلى أن هذه العروض تجبر المستهلكين على شراء الكميات الكبيرة شرطاً للحصول على السعر المخفض.

فحص

فوجئت قارئة بنتيجة إيجابية لفحص «بي سي آر»، بعد مرور شهر من إصابتها بفيروس كورونا بالرغم من تلقيها نتيجتين سلبيتين متتاليتين قبلها بأيام.

ضباب

اقترح أولياء أمور إبداء مرونة في الدوام أو تأخير نظام الساعات المدرسية لفترة زمنية محددة خلال أوقات تشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر.

تسويق

اشتكى متعامل مع شركة لتسويق المنتجات إلكترونياً من سوء خدمتها ورداءة منتجاتها، إذ تظهر بصورة مختلفة عن الواقع. وأوضح أن الشركة لا توفر أي وسيلة اتصال مباشرة مع خدمة العملاء، كما تتجاهل طلبات إرجاع المنتجات غير المناسبة للاستخدام سواء من ناحية النوعية أو المقاس.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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