طقس الغد حار وصحو نهاراً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً حارا وصحوا بوجه عام نهاراً وغائم جزئياّ أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً وتكون مثيرة للغبار نهاراً خاصة شرقاً وشمالاً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:52 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:57 والجزر الثاني عند الساعة 22:02.

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