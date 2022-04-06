«الأنصاري للصرافة» تسهم بـمليون درهم في مبادرة «المليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «الأنصاري للصرافة» عن تقديم تبرع قيمته مليون درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء، خصوصاً من الفئات الضعيفة، بمن فيهم الأطفال واللاجئون والنازحون والمتضررون من الأزمات والكوارث الطبيعية في 50 دولة حول العالم.

وتأتي مساهمة الأنصاري للصرافة في مبادرة الدعم الغذائي الأشمل في تاريخ «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الجهة المنظمة للمبادرة، من أجل تقديم الدعم الغذائي للجوعى، ومن يعانون سوء التغذية، بسبب أوضاعهم الاجتماعية والإنسانية الصعبة.

ويعادل التبرع الذي قدمته الشركة مليون وجبة، من خلال توفير المكونات المطلوبة لإعداد وجبات طعام تسد رمق المحتاجين في المجتمعات الأقل دخلاً التي تستهدفها المبادرة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة» راشد علي الأنصاري: «استلهاماً من الرؤية السديدة لقيادتنا، نفخر في شركة الأنصاري للصرافة بتقديم مليون درهم إماراتي دعماً لمبادرة (المليار وجبة)، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ونتشرف بالمشاركة في أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة، ومد يد العون للفقراء والمحتاجين والأسر المتعففة حول العالم مع بداية شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. وسنواصل التزامنا الراسخ بتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الخيرية والإنسانية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، تماشياً مع التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية».

وتستقبل مبادرة «المليار وجبة» التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة، هي: الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae، والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، فيمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات»، كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة «المليار وجبة» على الرقم 8009999.

• 4 قنوات معتمدة تسهّل التبرع لمبادرة «المليار وجبة» من خلال التحويل المصرفي والموقع الإلكتروني والرسائل النصية ومركز الاتصال.

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