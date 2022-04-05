المصدر: الإمارات اليوم

كرك

لاحظ مقيم بإمارة عجمان وجود عدد من الباعة الجائلين يقومون ببيع شاي «كرك» وأشياء أخرى في منطقة الكورنيش، بشكل فردي، مطالباً بتنظيم هؤلاء وإعطائهم رخصاً للعمل، وذلك ضماناً للصحة العامة وتعزيز المسؤولية عن المنتجات التي يتم بيعها.

رقابة

لاحظ سائقون وجود مطب كبير في مخرج دوار «رونا» بعجمان بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، وهو ما يسبب أذى كبيراً للسيارات التي يُفاجأ سائقوها بوجوده، مطالباً الجهات المعنية بحل هذه المشكلة.

تساهل

لاحظ مستأجرون وجود تساهل من موظفي الأمن في المباني السكنية مع الذين يقومون بتوزيع أوراق الدعايات داخل المبنى وعلى أبواب الشقق، الأمر الذي يخلف أكواماً من هذه الأوراق أمام أبواب الشقق.

أسعار

رفعت مطاعم أسعار الوجبات الرمضانية بشكل لافت، وبطريقة غير مبررة. وقال قارئ إنه فوجئ بمطعم يبيعه وجبة إفطار مع مقبلاتها بـ70 درهماً، علماً أنها كانت تباع بسعر لا يزيد على 50 درهماً في مواسم رمضانية سابقة. الأمر الذي يتطلب رقابة مكثفة من الجهات المعنية.

تسوّل

لاحظ قاطنون في العديد من المناطق انتشار المتسولين الذين يجولون في مواقف المركبات وبين المباني السكنية في ساعات متأخرة من الليل ويقتربون من الناس بطريقة مريبة وبإلحاح شديد، مطالبين بمكافحة هذه الظاهرة، التي تزيد في شهر رمضان.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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