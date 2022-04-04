الشيخ إبراهيم الأخضر الشخصية الإسلامية لجائزة دبي للقرآن الكريم

المصدر: دبي - وام

أعلنت اللجنة المنظمة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، عن اختيار فضيلة الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم شخصية العام الإسلامية للدورة الخامسة والعشرين 2022 .

جاء ذلك على هامش افتتاح فعاليات اليوم الأول من مسابقات الدورة 25 من الجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في مقر ندوة الثقافة و العلوم .

وقال المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم خلال كلمته : ان فضائل القرآن الكريم لاتنتهي وعجائبه لا تنقضى .. فهو خيره بركة وسعادة لمن آمن به وعمل بأحكامه وسعى لخدمته .. ومن فضل الله على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أنه سخرها لخدمة هذا الكتاب العظيم ويسر لها أن تحتفي بحفظته ودارسيه.

و اضاف سعادته أن الجائزة دأبت في كل عام على اختيار شخصية إسلامية عملت على خدمة الاسلام وخاصة في مجال القرآن الكريم وذلك تقديرا لهذه الجهود الجليلة وتكريماً لحملة كتاب الله ففي كل عصر يصطفى الله سبحانه قراءاً مجودين وحفظة مسندين جعلوا القرآن مسلاتهم بالغدو والاصال فهم وإياه في حل وترحال.

و قال إن شخصيتنا لهذه الدورة عالم من العلماء الذين اتصلت بهم أسانيد القراء من أسعد الحفاظ بعلمه ومدرسته، العالم الفاضل ومن يشار إليه بالبنان في علم التجويد والأداء الشيخ المحقق، والمقرئ المدقق شيخ القراء بالمسجد النبوي الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم.

و عن سيرته الشخصية نوه سعادة المستشار أن الشيخ إبراهيم الأخضر بن علي القيم ولد في المدينة المنورة في اليوم السابع من شهر ذي الحجة لعام 1364 هـ في منطقة تسمى (الساحة) والتي هدمت الآن ودخلت في توسعة المسجد النبوي و قد قال عنه شيخ المقارئ بالديار الشامية الشيخ محمد كريم راجح أشهد أنه شيخ قراء المدينة.

و تولى الشيخ الاخضر الإمامة في الحرمين الشريفين، حيث صلى بالناس إماماً في المسجد الحرام ثم المسجد النبوي، له عناية بالأداء القرآني حتى أصبح مدرسة يرجع إليه فيه، وتميزت مجالسه في الاقراء بالفوائد الكثيرة المعتبرة والأساليب الجديدة المبتكرة فهو شيخ القراء بالمسجد النبوي و إمامة وخطابة مسجد قباء وكذلك المشاركة في تأسيس العديد من المسابقات الدولية والمشاركة في تحكيم ورئاسة وتطوير مسابقة الأمير سلمان المحلية للقرآن الكريم لدورات متعددة والمشاركة في تحكيم مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لسنوات متتالية كما انه عمل بالتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكذلك في المعهد العالي للدعوة الإسلامية التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، و شارك في تقديم دورات تدريبية للأساتذة في جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وفي إدارات التربية والتعليم في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة و تم تعيينه شيخاً للقراء بالمسجد النبوي بعد وفاة الشيخ حسن الشاعر الذي كان يشغل وظيفة شيخ القراء في المسجد النبوي.

و أشار سعادة المستشار أنه مما يميز الشيخ ابراهيم الأخضر انفراده بطرق مشوقة لفهم القرآن الكريم وتعلمه وتعليمه و له دراية ورواية واختيار في علم الوقف والابتداء كما أن له عنايه ومحبه لتلاميذه ومحبيه وطلابه ومن يقرأ عليه.

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