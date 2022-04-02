تحديد مواعيد عمل ترخيص شرطة أبوظبي في رمضان

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حددت شرطة أبوظبي ساعات الدوام بمراكز تقديم خدمة ترخيص السائقين والآليات التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية خلال شهر رمضان المبارك بكل من أبوظبي والعين والظفرة كالتالي:



فحص المركبات الخفيفة :

(مركز فحص وترخيص السائقين- مصفح ) من 8 صباحاً إلى الرابعة مساءاً من يوم الاثنين إلى الخميس ،ويوم الجمعة من الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشر مساء، أما يوم السبت فمن الثامنة صباحاً وحتى الواحدة مساء.

ففي أبوظبي - تكون مواعيد العمل للمركبات الخفيفة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في مبنى السلامة ترخيص أبوظبي، ومن يوم الاثنين للجمعة من السابعة صباحاً إلى السادسة مساء في مبنى السلامة بمصفح، ويوم الأحد فتكون مواعيد العمل من العاشرة صباحا إلى الرابعة مساء ، وفي مبنيي السلامة عالم السيارات ومحوي من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساءا ومن الثامنة مساء إلى الثانية صباحا ، ويوم الأحد من العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساء ، فيما تكون بمبنى السلامة بالسمحة من يوم الأحد للجمعة من العاشرة صباحاً إلى الرابعة مساء .

وتكون مواعيد العمل في كل من مباني السلامة في بني ياس ومدينة خليفة ومراكز ياس مول ودرفيلدز ومكتب تصاريح الصبغ- الاستقلال فمن الاثنين إلى الجمعة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الرابعة مساء.

أما مراكز فحص المركبات الخفية في العين فمواعيد العمل تكون على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في مبنى السلامة (فلج هزاع)، أما مباني السلامة في مساكن والوقن ورماح والفقع من يوم الاثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية مساء، فيما يعمل مبنى السلامة مزيد من الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية مساءا ومن الثامنة مساء إلى الساعة الثانية صباحاً من يوم الاثنين للجمعة، ومبنى السلامة البطين فيعمل من الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية مساء ومن الساعة الثامنة مساء إلى الثانية صباحاً من يوم الاثنين للجمعة ، ومن الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة مساء أيام الأحد.



وفي مراكز فحص المركبات الخفيفة بالظفرة تكون مواعيد العمل في مبنى السلامة (مدينة زايد) من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة ومن الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة مساء أيام السبت والأحد، أما بقية المراكز وهي مباني السلامة في المرفأ والسلع وغياثي ودلما وليوا والرويس فمن الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية مساء من الاثنين إلى الجمعة.



أما مواعيد العمل في مراكز الخدمة التابعة لمديرية ترخيص السائقين والآليات فهي كالتالي: من الاثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء ويوم الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشر مساء في جميع مراكز الخدمة بأبوظبي، أما في فلج هزاع (المبنى الرئيس) بالعين ،ومدينة زايد (المبنى الرئيس) بالظفرة فمواعيدها من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء من الاثنين إلى الخميس ومن التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر مساء أيام الجمعة، أما يومي السبت والأحد فمن التاسعة صباحاً إلى الثانية مساء.

وفيما يتعلق بمواعيد العمل في شركة خدماتي –طارش- في مدينة أبوظبي فهي من الإثنين إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً ، ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً ، ويومي السبت و الأحد من التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً في طارش (السلامة).

وتقدم طارش (عالم السيارات ) الخدمة طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً ، وتكون مواعيد العمل في طارش (محوي-القلعة) من التاسعة مساء وحتى الثانية صباحاً من الاثنين إلى الجمعة.

وبالنسبة لأوقات العمل في شركة لوحة الإمارات للدعاية والإعلان (مصانع لوحات الأرقام) ففي أبوظبي (المبنى الرئيس) تكون مواعيد العمل من الاثنين للخميس من التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء ، و يوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر مساء، أما مبنى الأرقام (السلامة ) فمن التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً من يوم الاثنين إلى الخميس ، وأيام الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً ، وأيام السبت والأحد من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، وفي مصنع الأرقام (عالم السيارات ) فمن الاثنين إلى الخميس من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، ومن التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً أيام الجمعة ، ومن العاشرة صباحا ً إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً أيام السبت والأحد، أما مصنع الأرقام (محوي-القلعة) فتكون مواعيد العمل من التاسعة صباحا إلى الرابعة عصرا مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحا من الاثنين للخميس، وأيام الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشر مساء ومن التاسعة مساء إلى الثانية صباحاً، أما المصانع في السمحة ومصفح خفيف ومصفح الصناعية فأوقاتها من الاثنين إلى الخميس من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء ، وأيام الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشر مساء.



وتكون مواعيد العمل بمصنع الأرقام في مدينة العين (فلج هزاع-الرئيس) من يوم الاثنين للخميس من التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، ويوم الجمعة من التاسعة صباحاً إلى الثانية عشر مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحا، وأيام السبت والأحد من التاسعة صباحا ً إلى الرابعة مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، وفي مصنع الأرقام (الصناعية) فهي من الاثنين للخميس من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءا ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحا ، ويوم الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشر مساء ومن التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، ويومي السبت والأحد من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء و الفترة الثانية من التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً، أما المصانع الأخرى وهي مزيد والمساكن والبطين فأوقات عملها من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء من الاثنين للخميس ، ويوم الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشر مساء.

وتعمل مصانع الأرقام بمدينة الظفرة (بدع زايد وغياثي ) من الاثنين للخميس من الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء ، يوم الجمعة من التاسعة صباحا إلى الثانية عشر مساء، كما يعمل مصنع بدع زايد يومي السبت والأحد من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء.



فحص المركبات الثقيلة :

وبالنسبة لمواعيد العمل في مراكز الفحص الفني للمركبات الثقيلة خلال الشهر الفضيل فوفق التالي: في أبوظبي مركز الفحص الفني بمصفح من يوم الاثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء ، و من الثامنة مساء وحتى الواحدة صباحا، أما يوم الأحد فمن الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الرابعة مساء، وفي مركز الفحص الفني الفاية فمن الإثنين إلى الجمعة من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، أما مراكز الفحص في مدينة العين والتي تشمل الساد والقوع و الهير فمواعيدها من يوم الاثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساء ، وفي مركز الفحص الفني مزيد من الساعة الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساء والفترة الثانية من الثانية مساء إلى الواحدة صباحاً ، أما مراكز الظفرة و التي تشمل بدع زايد وغياثي فهي من الإثنين للجمعة من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة مساء.

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