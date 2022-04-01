محمد بن راشد: من دروس "إكسبو ٢٠٢٠" أن التعاون وروح الفريق وروح الاتحاد تصنع المستحيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الجمعة، التحية إلى فرق عمل "إكسبو 2020دبي"، موكداً أن التعاون وروح الفريق يصنعان المستحيل.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: " من دروس إكسبو ٢٠٢٠ .. أن التعاون وروح الفريق وروح الاتحاد تصنع المستحيل .

وأضاف سموه: عشرات فرق العمل من الجانب الأمني والعسكري والسياسي والإعلامي والحكومي عملت كفريق واحد لإنجاح إكسبو .. لهم من شعب الإمارات تحية وتقدير ومحبة بقدر إنجازهم العظيم وبقدر ترسيخ اسم الإمارات عالمياً وتاريخياً.

من دروس إكسبو ٢٠٢٠ .. أن التعاون وروح الفريق وروح الاتحاد تصنع المستحيل .. عشرات فرق العمل من الجانب الأمني والعسكري والسياسي والإعلامي والحكومي عملت كفريق واحد لإنجاح إكسبو .. لهم من شعب الإمارات تحية وتقدير ومحبة بقدر انجازهم العظيم وبقدر ترسيخ اسم الامارات عالمياً وتاريخياً.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 1, 2022

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