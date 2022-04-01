قد تبدأ مساء اليوم .. 4 ضوابط وقائية لإقامة صلاة التراويح في مساجد الدولة

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أنهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، استعداداتها الكاملة لاستقبال شهر رمضان المعظم في كافة مساجد الدولة لتكون دور العبادة بيئة آمنة للمصلين ليتمكنوا من أداء صلواتهم بروحانية وطمأنينة.



ومن المتوقّع أن تشهد مساجد الدولة مساء اليوم أول صلاة تراويح، في حال إعلان لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك ، عقب صلاة المغرب، أن اليوم الجمعة المتمم لشهر شعبان، بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، لتكون غرّة الشهر الكريم غداً في الإمارات ومعظم الدول الإسلامية.



وقبل بدء سلسلة الفعاليات الدينية الرمضانية شددت الهيئة على كافة مسؤولي ومشرفي المساجد بضرورة الالتزام التام باتباع الإرشادات والإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن سلامة المصلين وصحتهم، والتي في مقدمتها توسيع نطاق استقبال المصلين واستئناف العديد من الإجراءات التي كانت متوقفة بحكم ظروف جائحة (كوفيد-19).

ووفقاً للتحديث الجديد لبروتوكول الصلاة في المساجد خلال الشهر الكريم، ستشهد المساجد استمرار توفير المصاحف في المساجد والمصليات شرط تعقيمها بعد الاستخدام، بالإضافة إلى إعادة توقيتات الإقامة للصلوات الخمس اليومية لسابق عهدها قبل الجائحة، وكذلك عودة مصليات النساء إلى طبيعتها خلال شهر رمضان، واستئناف القاء دروس المساجد اليومية بعد صلاة العصر أو العشاء ومحاضرات ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة في المساجد، بالإضافة إلى السماح بتوزيع مياه الشرب على المصلين (شرط أن تكون معلبة)، مع التأكيد على ضرورة وجود متطوعين لمراقبة الإجراءات الاحترازية في المساجد ومصليات النساء مثل الالتزام بلبس الكمام، والزامية استخدام السجادة الشخصية أو ذات الاستخدام الواحد، والالتزام بكافة الإجراءات لاحترازية المعمول بها مسبقاً.

ويتضمن بروتوكول الصلاة في المساجد أيضاً، تعديل اصطفاف المصلين لتكون بالشكل المستقيم (العمودي) عوضاً عن الشكل المتعرج وذلك بغرض تسهيل عملية الدخول والخروج والتنظيم، مع إبقاء مسافة المتر الواحد بين المصلين، مع السماح بإقامة صلاة التراويح طيلة الشهر الفضيل، وصلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان وفق 4 ضوابط وقائية رئيسة، أولها أن تقام صلاة التراويح بعد سُنّة صلاة العشاء مباشرة، والثاني، أن يكون الوقت بين آذان العشاء وإقامة صلاة العشاء 20 دقيقة، وكذلك أن تخصص مدة 45 دقيقة لصلاة العشاء مع صلاة التراويح، وأخيراً أن تكون صلاة التراويح 8 ركعات بالإضافة إلى ثلاث ركعات للشفع والوتر، فيما يتم تحديد وقت لا يتجاوز 45 دقيقة لإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.

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