محمد بن راشد: وعدنا وأوفينا.. نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": 182 يوم .. 192 دولة .. ملايين الزوار .. وداعاً إكسبو .. جمعنا العالم في أكبر حدث .. وفي أصعب وقت يمر على البشرية .. ضمن أجمل دورة من دورات إكسبو في تاريخه .. وعدنا وأوفينا .. نقول ما نفعل .. ونفعل ما نقول ..

وقادما أعظم بإذن الله ..

محمد بن راشد يوجه رسالة إلى الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.. فيديو

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news