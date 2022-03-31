محمد بن راشد يوجه رسالة إلى الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه "خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع وأثبت أبناء الامارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات".

جاء ذلك خلال كلمة مُسجّلة وجهّها سموه إلى الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي، وأكد خلالها أن دولة الإمارات ستبقى دائماً مركزاً لتواصل العقول وصُنع المستقبل بحكومة استثنائية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقال سموه: "في كل لحظة من لحظات هذه الرحلة عكسنا قِيَم أهل الإمارات من محبة وضيافة... اليوم ليس نهاية إكسبو 2020 وإنما بداية جديدة.. ستبقى الامارات و دبي إن شاء الله في تألقها وقوتها وفي قدرتها على تواصل العقول.. وصُنع المستقبل.. بهذه الحكومة الاستثنائية وقيادة أخي محمد بن زايد".

وقد شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي والذي أقيم مساء اليوم ، في ساحة الوصل في قلب الحدث العالمي الذي أُسدل الستار على فعالياته اليوم، بينما تستعد مدينة أوساكا اليابانية لاستقبال الدورة المقبلة من إكسبو.

حضر الحفل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وعدد من المسؤولين.

وشارك في "إكسبو 2020 دبي" الذي انطلقت أعماله في الأول من أكتوبر 2021، أكثر من 190 دولة فضلاً عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والشركات المحلية والعالمية، وكذلك الهيئات الأكاديمية، وضمن أكبر دورة انعقاد لأضخم معارض العالم وأعرقها تاريخاً وأشملها محتوىً، وربما أهمها وأعمقها أثراً نظراً لتوقيتها الذي يتأهب فيه العالم لانطلاقة جديدة لركب التقدم والتنمية.

وقد بدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبته كلمة ألقاها الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي أعرب خلالها عن خالص التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة على النجاح الكبير لهذه الدورة الاستثنائية من إكسبو والذي سيظل محفوراً في ذاكرة التاريخ، وسيبقى علامة فارقة مضيئة في سجل إنجازات دولتنا الفتيّة.

ونوّه الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالجهد الكبير وراء هذا النجاح المشرف لدورة تاريخية من معرض إكسبو العالمي الضخم على أرض دولة الإمارات، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، مؤكداً أن متابعة وتحفيز سموه كان من أهم الأسباب في تقديم نسخة تاريخية من الحدث بفضل جهود فريق ضخم تتقدمه معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي.

ووجه المفوض العام لإكسبو 2020 دبي الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاح هذه الدورة التاريخية، وخص بالشكر "المكتب الدولي للمعارض"، لما أبداه من تعاون كبير منذ فوز الإمارات بالاستضافة، كذلك آلاف المتطوعين وأعضاء مختلف فرق العمل ضمن منظومة عمل تكاملت مكوناتها للخروج بالحدث على هذا النحو المشرف، الذي يعد مدعاة للفخر والاعتزاز.

وعدد أهم المحطات التي شهدها إكسبو خلال الأشهر الستة الماضية، وفي مقدمتها الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي جاء إكسبو ليؤكد مكانتهاً أرضاً للتسامح والتعايش والسلام، فيما ستظل ذكرى إكسبو 2020 دبي رمزاً للأمل وتجسيداً لقوة الإرادة البشرية.

وأعرب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في ختام كلمته عن تطلع دولة الإمارات للمشاركة في إكسبو أوساكا 2025، داعياً إلى تبني ما قدمه إكسبو دبي من معارف وابتكارات وأفكار كمصدر إلهام لبناء عالم جديد، وقال: اليوم نودع إكسبو 2020 دبي ، برحلته العظيمة والمؤثرة ، ونتطلع إلى إرثه المستدام ، الذي سيمضي به أبناؤنا وبناتنا قُدماً ، لاستكمال أهدافه الكبرى بتحفيز الابتكار والإبداع في مجتمع عالمي متناغم".

النجاح نتاج رؤية

إلى ذلك، ألقى رئيس الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارضجاي شول شوي، ، كلمة أعرب في مستهلها عن خالص الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، لما قدمته من دعم كان ركيزة أساسية لنجاح الحدث العالمي الكبير، الذي اجتمع فيه العالم من أجل دفع مسيرة التقدم الإنساني قدماً ضمن مختلف مجالات التنمية.

كما أكد خلال كلمته أن نجاح إكسبو 2020 دبي هو نتاج الرؤية التي تقف وراء تنظيمه الناجح، مع أول انعقاد له في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها الحدث العالمي إقامة أجنحة مستقلة لأكثر من 190 دولة، مؤكداً أن نجاح هذه الدورة هو ثمرة جهد جماعي أساسه الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، تكاملاً مع إسهامات المكتب الدولي للمعارض، بصفته الجهة المنظمة، كذلك جميع الدول المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وأشار شوي إلى أن إكسبو 2020 دبي هو دليل على قدرة العالم على الإبحار بين التحديات، مرهونة بالتعاون على تحقيق هذا الهدف، منوها بقية الحدث الذي انعقد تحت شعار "تواصل العقول.. وصنع المستقبل" في مناقشة التحديات القائمة والفرص المتاحة أمام العالم، ومنح الأجيال الجديدة الأدوات التي تمكنهم من صنع مستقبل أفضل.

ودعا رئيس الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض جميع المشاركين في إكسبو 2020 دبي، أن يحملوا معهم إلى بلدانهم الرؤى والطموحات التي راودت الجميع خلال الأشهر الستة الماضية، وأن تكون هذه التجربة الثرية التي احتشدت في دبي بالأفكار المبدعة سبباً في تغيير نهج العالم إلى الأفضل، وأن تظل باقية معهم لوضع أهدافها النبيلة موضع التنفيذ الفعلي خلال المرحلة المقبلة.

تسليم الراية

عقب ذلك، جرت مراسم تسليم وتسلّم راية إكسبو، إيذانا بانتقال الحدث إلى محطته المقبلة وهي مدينة أوساكا اليابانية، حيث قام معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، بتسليم راية إكسبو إلى مسؤولي المكتب الدولي للمعارض، الجهة العالمية المنظمة لمعرض إكسبو، والذين قاموا بدورهم بتسليم الراية إلى مسؤولي إكسبو أوساكاً وهم معالي واكاميا كنجي، وزير معرض "إكسبو 2025 أوساكا، وياشيمورا هيريوفومي، حاكم أوساكا، في خطوة رمزية أُسدلت معها الستار على فعاليات إكسبو 2020 دبي، لتبدأ استعدادات مدينة أوساكا لاستضافة الحدث في العام 2025.

وفي الختام، تابع الحضور حفلاً موسيقياً مبهراً شارك في إحيائه النجمة العالمية كريستينا أغيليرا، والفنان العالمي يويو ما، وهو من أشهر عازفي التشيلو في العالم، وحاصل على العديد من الجوائز المرموقة، إضافة إلى المغنية وكاتبة الأغاني وعازفة البيانو الشهيرة نورا جونز، كما تضمن الحفل لوحات فنية مستوحاة من تراث الإمارات الشعبي وثقافتها الأصيلة، إضافة إلى عرض إبداعي شارك فيه نحو 440 عارض من 56 دولة.

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رسالة صاحب السمو الشيخ #محمد_بن_راشد آل مكتوم التي وجهها إلى الحفل الختامي لـ #إكسبو_2020_دبي.

#وام pic.twitter.com/bey3L2Fyrg — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 31, 2022

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