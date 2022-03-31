بث مباشر للحفل الختامي لإكسبو 2020 دبي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

يقدم موقع الإمارات اليوم بثاً مباشراً لمراسم الحفل الختامي للحدث الدولي اكسبو 2020 الذي يبدأ مساء اليوم في تمام الساعة السابعة ويستمر حتى الواحدة صباحاً من يوم غد.

وتشهد مراسم الحفل الختامي للحدث الدولي، تسليم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، علم المكتب الدولي للمعارض إلى كل من رئيس الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض السفير جاي تشول تشوي، والأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديميتري كيركِنتزس، اللذين سيقدمانه بدورهما إلى ممثلي إكسبو 2025 أوساكا- كانساي-اليابان.

وستستمر الاحتفالات طيلة الليل، مع عروض مُذهلة من الألعاب النارية في الساعة 00:00، والساعة 03:00، بتوقيت الإمارات، قبل أن يغلق إكسبو 2020 دبي بوابات دخوله للمرة الأخيرة.

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