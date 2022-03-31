المصدر: الإمارات اليوم

نشر

طالب مستهلكون وزارة الاقتصاد بالعودة إلى نشر المعلومات المتعلقة بالاستدعاءات الخاصة بالمركبات ومختلف السلع، خصوصاً الأغذية والأدوية والإلكترونيات، على موقع الوزارة، كما كان يحدث سابقاً، إذ تم إلغاء هذه الخدمة أخيراً.

مواقف

دعا مستخدمون لـ«مواقف» في أبوظبي لأن تكون الخدمة مجانية يومَي السبت والأحد بدلاً من الجمعة، بعد تغيير الإجازة الأسبوعية، لافتين إلى مخالفة عدد من أصحاب المركبات ممّن اعتقدوا أن مواعيد المواقف المجانية تغيرت تبعاً لتغيّر الإجازة، وهو ما لم يحصل.

رقابة

طالب متسوّقون بتكثيف الرقابة على المحال الصغيرة التي تبيع الملابس والأقمشة بالجملة، وبأسعار رخيصة في بعض المناطق، إذ لاحظوا ازدحاماً شديداً قبل رمضان، وعدم التزامٍ بأية ضوابط تتعلق بأعداد المتسوقين داخل هذه المحال والتباعد بينهم للوقاية من الفيروسات.

إغلاق

دعا قراء، الجهات المرورية في الدولة، إلى تنظيم مسألة وقوف المركبات أمام المساجد خلال صلاة الجمعة، خصوصاً خلال شهر رمضان، لافتين إلى أن مصلين يعمدون إلى إغلاق الطرق المحاذية للمساجد بمركباتهم، الأمر الذي يعرقل حركة المرور لفترة طويلة.

قروض

ينشط مندوبو البنوك المحلية في إرسال رسائل عبر تطبيق «واتس أب» إلى المتعاملين تعرض عليهم الحصول على قروض مالية، متسائلين عن مدى قانونية هذا السلوك.

سجائر

حذّر سكان في أبراج مرتفعة من عواقب قيام بعض المستأجرين بإلقاء أعقاب السجائر من شرفات منازلهم باتجاه الأرض، وتستقر في شرفات الجيران، التي تضم في الغالب أثاثاً قديماً ومواد قابلة للاشتعال.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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