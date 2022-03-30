المصدر: الإمارات اليوم

معطرات

اقترح متعاملون وضع معطرات للجو، وفلاتر لتجديد الهواء، داخل الحافلات العامة، مشيرين إلى أن الزحام الشديد في أوقات الذروة يتسبب في انبعاث روائح كريهة، بطريقة تزعج الركاب، وقد تتسبب في نقل الأمراض.

رقابة

دعا قراء الجهات المعنية بالرقابة الغذائية إلى التفتيش على المحال التي تبيع السلع الرمضانية المعروفة، للتحقق من مدى جودتها، لافتين إلى أن بعض المحال تعرض مواد غذائية من الموسم السابق، الأمر الذي يعرّضها لسوء التخزين، وفسادها.

كمامات

لاحظ متسوقون تساهلاً من مرتادي المراكز التجارية في الالتزام بارتداء الكمامات بالطريقة الصحيحة، مشيرين إلى أن التعليمات الرسمية لاتزال تقتضي التمسك بهذا الإجراء في الأماكن المغلقة، ما يستدعي الرقابة من الجهات المعنية، ومخالفة غير الملتزمين.

إزعاج

اشتكى سكان في بنايات متعددة الطوابق، من تردد مندوبي مبيعات على الشقق السكنية، وطرق الأبواب لعرض سلع وعروض استهلاكية، مسببين إزعاجاً كبيراً لهم.

دراجات

أعرب سكان في بعض المدن عن انزعاجهم من تزايد ظاهرة استخدام الدراجات الكهربائية الصغيرة، التي يقودها بعض الأشخاص في شوارع رئيسة، وفي الأحياء، وعلى الأرصفة، من دون أي التزام بالقواعد المرورية، متسائلين عن مدى قانونية سير هذه الدراجات من دون ترخيص.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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