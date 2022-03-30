رئيس وزراء كردستان: نتطلع لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة قريباً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استعرض رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خطط الإقليم ليصبح مزوداً عالمياً رائداً للطاقة، مؤكداً تطلعه إلى تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة قريباً.

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان «الطاقة والصادرات ومستقبل إقليم كردستان العراق»، خلال منتدى الطاقة العالمي، الذي ينظم ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022.

وقال بارزاني: «انتقلنا من بداية ثابتة تقريباً، عندما مرّرنا قانون الاستثمار الخاص بنا قبل 15 عاماً، إلى منطقة تنتج وتصدر نحو نصف مليون برميل من النفط يومياً، لكن هذه الرحلة لم تكن سهلة».

وأضاف: «لدينا فرص هائلة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، ونحن منفتحون على الأعمال، ونتطلع بشدة إلى الترحيب بشركاء جدد في كردستان، وكلنا ثقة بأن كردستان ستصبح قريباً مصدراً مهماً للطاقة يلبي الطلب المتزايد في العالم».

وحول استراتيجية الطاقة في كردستان قال: «أقدمنا على تغييرات مهمة بالنسبة لنا خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ نفذنا واحدة من أفضل السياسات والممارسات عالمياً في هذا المجال، ضمن أجزاء من قطاعنا العام، لكن الطريق أمامنا لايزال طويلاً».

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