محمد بن راشد يلتقي سلطان بروناي على هامش القمة العالمية للحكومات 2022

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، جلالة السلطان حسن البلقية معز الدين سلطان بروناي دار السلام، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة في مقر إكسبو 2020 دبي، والتي يشارك جلالته في أعمالها بإلقاء كلمة رئيسة.

ورحّب سموه بجلالة سلطان بروناي والوفد المرافق وذلك في مستهل اللقاء الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات انطلاقاً من عمق الروابط الأخوية بين البلدين والشعبين الصديقين، والمرتكزة على أساس متين من توافق وجهات النظر حول مجمل القضايا الحيوية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزاز دولة الإمارات بعلاقاتها التاريخية مع سلطنة بروناي، وحرصها على توسيع قاعدة التعاون في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والثقافية، بما يستدعيه ذلك من السعي المشترك لاكتشاف مزيد من الفرص التي من شأنها الارتقاء بمستقبل التعاون بين البلدين نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

وتطرق اللقاء إلى بحث أهمية العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإشراك القطاع الخاص وتشجيع المستثمرين في الجانبين على تفعيل جسور التعاون وبناء المزيد منها، خاصة في مجالات السياحة والخدمات المالية والزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما يزيد من أثر التعاون في دعم أهداف التنمية المستدامة للبلدين.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الأهداف الطموحة للقمة العالمية للحكومات والتي تسعى من خلال المشاركة النوعية التي استقطبتها هذا العام إلى إحداث فارق إيجابي ملموس في حياة الشعوب، من خلال استشراف متطلبات التنمية على مدار المرحلة المقبلة، وإيجاد الحلول والأفكار التي يمكن من خلالها تطوير النموذج الأمثل للعمل الحكومي الذي يخدم في صنع مستقبل أفضل للإنسان، من خلال رصد أبرز التحديات العالمية سواء الراهنة أو المحتملة، والكيفية التي يمكن بها تعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها بابتكار حلول ترقى بحياة المجتمعات.

وقد أكد جلالة السلطان حسن البلقية معز الدين تطلع بلاده إلى الارتقاء بالعلاقات النموذجية التي طالما ربطت الدولتين والشعبين الصديقين، والقائمة على أساس راسخ من الاحترام المتبادل، من خلال دفع التعاون قدماً في مختلف المجالات، معرباً عن خالص التهنئة لدولة الإمارات قيادة وشعباً للانطلاقة الناجحة للقمة العالمية للحكومات، وتقدير سلطنة بروناي للدور الريادي لدولة الإمارات والذي تسعى من خلاله، برؤية قيادتها الرشيدة، إلى صنع غدٍ أفضل للإنسانية جمعاء وإيجاد الحلول التي تكفل لكافة الشعوب تجاوز تحديات الحاضر إلى فرص المستقبل.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ووزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني.

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