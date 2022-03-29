المصدر: الإمارات اليوم

ألعاب

استاء روّاد منطقة ألعاب الأطفال في «الخالدية مول» بأبوظبي، من سحب أجهزة ألعاب الرسوم من البطاقة المدفوعة مسبقاً، على الرغم من أنها لا تعمل، وطالبوا بعمل صيانة للأجهزة، وتوفير آلية لإعادة الأموال المسحوبة.

طريق

لاحظ مستخدمون لشارع الشيخ محمد بن زايد في الطريق المؤدي من الشارقة إلى دبي، تناثر مواد قطنية من إحدى المركبات، أثناء سيرها في الطريق في الجهة المقابلة لمطار دبي الدولي، ما تسبب في إرباك حركة السير.

وكالة

اعتذرت وكالة سيارات في دبي عن عدم استقبال عملاء يرغبون في شراء سيارات جديدة، بعدما بات معرضها خالياً من المركبات، بداعي تأخر موعد وصول الشحنة الجديدة، مشيرة إلى أن العملاء يمكنهم معرفة الموديلات الجديدة عبر الموقع الإلكتروني فقط.

لوحات

اشتكى قارئ قلة اللوحات الإرشادية في جزيرة السعديات في أبوظبي، وهو الأمر الذي يصعب من الوصول إلى الفنادق والمتنزهات الموجودة في هذه المنطقة السياحية.

ضوضاء

اشتكى سكان بمنطقة الحصن في أبوظبي، الإزعاج الذي تسببه أعمال البناء ليلاً وفجراً، بسبب تجاوزها الحد المسموح به من الضوضاء، حيث تستمر الشاحنات في الحركة والتحميل والتفريغ.

مواقف

رصد سكان في شارع النصر بمنطقة الخالدية في أبوظبي، قيام إحدى شركات البناء بغلق الشارع، والاستحواذ على نصف مواقف السيارات الخاصة بالسكان، لمصلحة معداتها، مطالبين بضرورة إيجاد حل، وتوفير بدائل لهم.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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