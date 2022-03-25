محمد بن راشد : فخورين بشبابنا وشاباتنا الذين تميزوا وطنياً وعالمياً

المصدر: موقع الامارات اليوم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة الاميري لاختيارها من قبل مجلة تايم العالمية ضمن اهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022

وقال سموه في تغريدة على حسابه الرسمي في «تويتر»:: ابنة الإمارات.. وابنتي.. سارة الأميري.. ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في عام 2022 حسب مجلة تايم العالمية … فخورين بشبابنا وشاباتنا الذي تميزوا وطنياً وعالمياً..

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news