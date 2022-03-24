المصدر: الإمارات اليوم

سيارات

اشتكى سكان في منطقة رمرام بدبي، من السيارات المعدّلة، والأصوات المزعجة التي تصدر عنها، على مدار اليوم تقريباً، دون مراعاة لحق السكان في النوم والراحة بلا ضجيج.

مدرسة

رفضت مدرسة خاصة في أبوظبي السماح لطالبات بالحضور المدرسي، بسبب عدم تسديد رسوم الفصل الدراسي الثاني، وأبلغتهن بأنه في حال عدم التسديد، سيُمنع حضورهن عن بعد أيضاً.

تسويق

استقبل قارئ 10 مكالمات في يوم واحد من موظفي بنك، لإقناعه بالحصول على بطاقة ائتمان من البنك، مطالباً بضرورة إلزام موظفي التسويق في البنوك باحترام رغبة العميل، وعدم الاتصال أكثر من مرة واحدة.

تعقيم

طالب متعاملون مع محال حلاقة بتكثيف الرقابة والجولات التفتيشية عليها، للتأكد من الالتزام بإجراءات التعقيم للأدوات المستخدمة، أو استبدالها كلياً مع كل زبون جديد، نظراً لاحتمال تسببها في الإصابة بأمراض خطرة.

أسعار

طالب قراء المطاعم في الدولة بعدم تعمد رفع الأسعار قبيل شهر رمضان، مشيرين إلى أنهم لاحظوا أخيراً رفع بعض المطاعم أسعارها من دون مبرر، ويخشون استغلال الشهر الفضيل لمزيد من الرفع، خصوصاً للبوفيهات الرمضانية.

تسوّل

لاحظ قراء تزايداً في أعداد المتسولين في الآونة الأخيرة، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وطالبوا الجهات المعنية بتكثيف حملاتها لمواجهتهم، خصوصاً حول المساجد في أوقات الصلوات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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