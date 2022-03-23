المصدر: الإمارات اليوم

تأمين

شكا مالك سيارة تأخر شركة تأمين أكثر من خمسة أيام في إعطاء وكالة السيارات الموافقة على إصلاح عطل ناتج عن تصادم بسيط، على الرغم من حيازته وثيقة تأمين شاملة تضمن له توفير سيارة بديلة بمبلغ كبير، مطالباً بوضع حد زمني ملزم للشركات لإنهاء الإجراءات.

سرعة

لاحظ قراء أن بعض سائقي سيارات التاكسي يقودون مركباتهم بسرعة وتهوّر، لكسب أكبر عدد من الطلبات، لزيادة دخلهم الشهري، مطالباً الجهات المعنية في الدولة، بوضع أجهزة ترصد سرعة هذه المركبات للحد من تجاوزات سائقيها.

تخزين

طالب مرتادون لمراكز تسوّق، الجهات المسؤولة، بتكثيف حملات التفتيش للتحقق من مدى مطابقة المواد الغذائية المعروضة للمواصفات القياسية، إذ تعرض محال منتجات تظهر عليها علامات التعرض لسوء تخزين.

امتحانات

أثنى ذوو طلبة في الشارقة على قرار إقامة امتحانات الصف الثاني عشر للمرحلة الثانوية في توقيتات مختلفة عن امتحانات الصفوف الأخرى، وذلك لتفادي حدوث ضغط على الإنترنت أثناء الامتحانات، ما يتسبب في التشويش على الطلبة.

بنك

رفض بنك استخراج بطاقة صراف آلي لمتعامل، لأن اسمه غير موجود في رخصة الشركة، على الرغم من امتلاكه توكيلاً عاماً بالتعامل مع البنوك من مالك الرخصة.

شراء

تواصل قارئ مع شركة للتسوق عبر الإنترنت، ولها مقر داخل الدولة، للاستفسار عن سبب تأخر وصول السلعة المطلوبة بعد شهر من طلب الشراء، ليفاجأ بأنها مازالت في الصين، دون أن يتلقى تفسيراً واضحاً لذلك.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com



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