المصدر: الإمارات اليوم

امتحانات

أثنى ذوو طلبة في الشارقة على قرار إقامة امتحانات الصف الـ12 للمرحلة الثانوية، في مواقيت مختلفة عن امتحانات الصفوف الأخرى وذلك لتفادي حدوث ضغط على شبكة الإنترنت أثناء الامتحانات، ما يتسبب في التشويش على الطلبة.

محطة

أثنى مستخدمون لشارع الميناء على افتتاح محطة جديدة للتزود بالوقود على الشارع في الجهة المقابلة لميناء عجمان، ما سهل عليهم الحصول على الخدمة بعدما كانوا يضطرون للذهاب إلى أماكن بعيدة للتزود بالوقود.

فحص

أثنى مشجعون لكرة القدم على الدور الكبير الذي يبذله فريق العمل الخاص بتقديم خدمة فحص «كوفيد-19» (بي سي آر) في مركز الفحص التابع لنادي الشارقة، بمقره بمنطقة الحزانة، رغم وجود أعداد كبيرة من المشجعين.

بطاقة

أطلق مكتب شؤون المواطنين في عجمان بطاقة تخفيضات جديدة خاصة بالمقيمين في الإمارة، تحمل اسم «تستاهل» وتضم عدداً كبيراً من الشركات التي تقدم تخفيضات لحاملي البطاقة.

مخالفات

نشر مقيم في إمارة عجمان صورة لمخالفة مرورية تعرض لها، وأكد أنها مخالفة مواقف على كورنيش عجمان، التقطتها كاميرات تحسب وقت دخول السيارات وخروجها من منطقة المواقف حتى لو بقي السائق داخل السيارة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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