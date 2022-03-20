محمد بن راشد: كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز، وقال سموه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز .. تمنياتنا لهم بعام سعيد … وفصل ربيع ملىء بالخير .. وأيام قادمة مليئة بالسلام والاستقرار والأمن والأمان".

كل التهنئة لكافة الشعوب التي تحتفل بعيد النيروز .. تمنياتنا لهم بعام سعيد … وفصل ربيع ملىء بالخير .. وأيام قادمة مليئة بالسلام والاستقرار والأمن والأمان.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 20, 2022

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