محمد بن زايد ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

المصدر: أبوظبي - وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان الصديقة اليوم - خلال اتصال هاتفي - علاقات الصداقة والشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين وفرص توسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.

كما اطمأن سموه خلال الاتصال على صحة رئيس وزراء اليونان إثر إعلان إصابته بفيروس "كوفيد - 19".. متمنياً له الشفاء العاجل ودوام الصحة والسلامة.

من جانبه عبر كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان الصديقة عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لهذه اللفتة الكريمة وتقديره لما أبداه تجاهه وتجاه الشعب اليوناني من مشاعر طيبة وأمنيات صادقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news